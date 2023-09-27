احتفالاً بيوم السياحة العالمي أنشطة وفعاليات بمكتب هيئة التنشيط بمطار القاهرة

كتب - محمد عبيد



نظم مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بمطار القاهرة الدولي عدداً من الأنشطة والفعاليات الفنية والثقافية والسياحية ، وذلك في إطار الاحتفال بيوم السياحة العالمي الذي يوافق 27 سبتمبر من كل عام .



وقامت نسرين عثمانلي مدير مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بمطار القاهرة الدولي بالتنسيق مع وزارة الطيران المدني ، وتم عرض عدد من الأفلام الترويجية عن المقصد السياحي المصري على شاشات العرض التعريفية الموجودة بمطار القاهرة ، كما قام العاملين بمكتب الهيئة بالمطار بتوزيع المواد الدعائية عن المقصد السياحي المصري وما يتمتع به من مقومات ومنتجاته وأنماط سياحية مختلفة ومتنوعة بالإضافة إلى الهدايا التذكارية، على المسافرين والسائحين .



يشار الي أن شعار يوم السياحة العالمي هذا العام "السياحة والاستثمار الأخضر"، وتهدف الهيئة من خلال الفعاليات والأنشطة التي تنظمها إلى الترويج للمقصد السياحي المصري بالإضافة إلى تنشيط السياحة الداخلية، وتعزيز الوعي السياحي والأثري لدى مختلف فئات المجتمع.