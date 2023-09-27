ملتقى أولادنا يناقش التحديات التي تواجه أسر ذوي القدرات الخاصة

بعد سنوات من التوقف.. الطرق الصوفية تحتفل بالمولد النبوي في مسجد الحسين

كتب- محمد شاكر

عقد ملتقى أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة، ندوة ثقافية بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية تحت عنوان "أهلنا والضغوط النفسية"، بالتعاون مع مؤسسة فاهم للدعم النفسى بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة السابقة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، سهير عبد القادر رئيس مجلس امناء مؤسسة أولادنا، الدكتور هبه الشهاوى وأدارتها أميرة الصباغ.

تناول الحوار التحديات التى تواجه أسر ذوي القدرات الخاصة، فى رحلة خطوات التأهيل والرعاية والسعي لدمجهم بشكل طبيعى فى المجتمع، إلى جانب الدور الذى تلعبه الجمعيات والمؤسسات المتخصصة لتقديم الدعم النفسى والتوجيه العلمى لهذه الأسر للوصول إلى الأهداف المرجوة.

وذلك ضمن فعاليات الملتقى الدولى السابع لفنون ذوى القدرات الخاصة الذى يقام تحت عنوان الحياة حلوة وتنظمه مؤسسة أولادنا لذوى القدرات الخاصة ويقام بالدمج مع مهرجان الفنون والفلكلور الافروصينى.

جدير بالذكر أن ملتقى أولادنا السابع لفنون ذوى القدرات الخاصة يشهد غدا الخميس 28 سبتمبر عدد من الأنشطة الهامة والمميزة حيث تعقد ورشة عمل فى الحادية عشر صباحا على مسرح الأوبرا الصغير بعنوان غذاء العقل للدكتورة دينا ريحان، وفى الواحدة ظهرا بمركز الهناجر للفنون تقام ورشة اورجامى يليها ورشة للمأكولات التراثية المصرية المغربية، فنون الطهى، وعلى مسرح الأوبرا الصغير تقام فى الثالثة عصرا ندوة ثقافية بعنوان المؤشرات الأولية لصعوبات التعلم للدكتورة فاطمة محمد عبد اللطيف، كما تحتضن سينما الحضارة فى الخامسة عصرا أربعة افلام سينمائية متتالية من دول الفلبين، البرازيل ومصر، وتتوالى الفعاليات الفنية حيث تقدم فرق بولندا، سوريا، زيمبابوى عروضا بمتحف الحضارة فى الثانية عشر ظهرا، كما تشهد ساحة مركز الهناجر للفنون فى السابعة مساء عروضا من دول المغرب، سريلانكا، اليابان، ليبيا وبيلاروسيا.