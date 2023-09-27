التموين تعلن عن استيراد ٢٠٠ ألف طن سكر خام
كتب- محمد سامي
قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإعلان عن استيراد ٢٠٠ ألف طن سكر خام، خلال الفترة القادمة.
وذلك من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية وشركة السكر والصناعات التكاملية وشركات البنجر التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية (شركة الفيوم لصناعة السكر وشركة الدقهلية لصناعة وتكرير السكر وشركة الدلتا للسكر وشركة النوبارية للسكر)، وذلك بخلاف الكميات التي تم استيرادها.
وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتعزيز الأرصدة الإستراتيجية من السلع الأساسية بألا تقل عن ٦ أشهر.
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