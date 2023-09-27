الحكومة توافق على إصدار عملات تذكارية بمناسبة 50 عاما على انتصار أكتوبر
كتب - محمد غايات:
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، على الترخيص لوزير المالية بإصدار عملات تذكارية من الفضة فئة الجنيهات الخمسة والجنيهات العشرة، بمناسبة ذكري مرور 50 عاماً على انتصارات الجيش المصري العظيم في حرب أكتوبر عام 1973.
كما وافق المجلس على قيام مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، بسك عملات معدنية متداولة تحمل شعار انتصارات أكتوبر، فئة "الجنيه"، و"نصف الجنيه.
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