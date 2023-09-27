قرار مفاجئ من ريهام سعيد بشأن عملها في قناة الشمس

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الإعلامية ريهام سعيد، اليوم الأربعاء، عن انسحابها من العمل بقناة الشمس.

وكتبت ريهام سعيد عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك: "أنا بعلن انسحابي من قناة الشمس لظروف شخصية وعايزة أقول إني اشتغلت مع أكتر ناس محترمة في الدنيا.. وبتمنى التوفيق للجميع".

وتقدم ريهام سعيد، برنامج "صبايا الشمس" على قناة الشمس.