قرار مفاجئ من ريهام سعيد بشأن عملها في قناة الشمس
كتب- محمد أبو بكر:
كشفت الإعلامية ريهام سعيد، اليوم الأربعاء، عن انسحابها من العمل بقناة الشمس.
وكتبت ريهام سعيد عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك: "أنا بعلن انسحابي من قناة الشمس لظروف شخصية وعايزة أقول إني اشتغلت مع أكتر ناس محترمة في الدنيا.. وبتمنى التوفيق للجميع".
وتقدم ريهام سعيد، برنامج "صبايا الشمس" على قناة الشمس.
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