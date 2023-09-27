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السيدة انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري والأمة الإسلامية بالمولد النبوي

03:18 م الأربعاء 27 سبتمبر 2023

السيدة انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري

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كتب- محمد أبو بكر:
هنأت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، اليوم الأربعاء الشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوى.

قالت السيدة انتصار السيسي -في تدوينة على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي-"أتقدم بالتهنئة للشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة ذكرى مولد أشرف الخلق نبينا الكريم، وأدعو الله في هذا اليوم المبارك أن يحمي مصر ويحفظ شعوبنا العربية والإسلامية من كل سوء وشر.. كل عام وأنتم بخير".

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