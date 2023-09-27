رسمياً.. الحكومة تعلن موعد إجازة 6 أكتوبر
كتب- محمد غايات:
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون يوم الخميس الموافق 5 أكتوبر 2023، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص، بدلا من يوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر 2023، بمناسبة عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر).
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