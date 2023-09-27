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قرار جمهوري بتعديل بعض أحكام قرار إنشاء جامعة بني سويف الأهلية

01:44 م الأربعاء 27 سبتمبر 2023

جامعة بني سويف الأهلية

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القاهرة - أ ش أ:
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 415 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2022 بشأن إنشاء جامعة أهلية باسم " جامعة بنى سويف الأهلية ".
نشرت الجريدة الرسمية القرار بعددها الصادر اليوم الأربعاء.

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جامعة بني سويف الأهلية قرار جمهوري عبد الفتاح السيسي

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