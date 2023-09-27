قرار جمهوري بتعديل بعض أحكام قرار إنشاء جامعة بني سويف الأهلية

القاهرة - أ ش أ:

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 415 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2022 بشأن إنشاء جامعة أهلية باسم " جامعة بنى سويف الأهلية ".

نشرت الجريدة الرسمية القرار بعددها الصادر اليوم الأربعاء.