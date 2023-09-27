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الرئيس السيسي: "مش هقول اطمئنوا بينا ولا بالحكومة.. ولكن اطمئنوا بالله"

11:41 ص الأربعاء 27 سبتمبر 2023

الرئيس السيسي

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القاهرة - مصراوي:
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ثقته في تجاوز الظروف الصعبة الراهنة.

وقال الرئيس السيسي خلال كلمته باحتفالية ذكرى المولد النبوي الشريف: "معنديش شك رغم كل الظروف الصعبة إن ربنا سبحانه وتعالى يسدد الخطى، ولازم يكون عندنا ثقة في الله والمسار اللي ماشيين فيه".

وأضاف: "مش هقول اطمئنوا بينا ولا بالحكومة، ولكن اطمئنوا بالله سبحانه وتعالى".

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الرئيس السيسي المولد النبوي الرئيس عبد الفتاح السيسي

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