الرئيس السيسي: "مش هقول اطمئنوا بينا ولا بالحكومة.. ولكن اطمئنوا بالله"



القاهرة - مصراوي:

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ثقته في تجاوز الظروف الصعبة الراهنة.

وقال الرئيس السيسي خلال كلمته باحتفالية ذكرى المولد النبوي الشريف: "معنديش شك رغم كل الظروف الصعبة إن ربنا سبحانه وتعالى يسدد الخطى، ولازم يكون عندنا ثقة في الله والمسار اللي ماشيين فيه".

وأضاف: "مش هقول اطمئنوا بينا ولا بالحكومة، ولكن اطمئنوا بالله سبحانه وتعالى".