الرئيس السيسي: "مش هقول اطمئنوا بينا ولا بالحكومة.. ولكن اطمئنوا بالله"
القاهرة - مصراوي:
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ثقته في تجاوز الظروف الصعبة الراهنة.
وقال الرئيس السيسي خلال كلمته باحتفالية ذكرى المولد النبوي الشريف: "معنديش شك رغم كل الظروف الصعبة إن ربنا سبحانه وتعالى يسدد الخطى، ولازم يكون عندنا ثقة في الله والمسار اللي ماشيين فيه".
وأضاف: "مش هقول اطمئنوا بينا ولا بالحكومة، ولكن اطمئنوا بالله سبحانه وتعالى".
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