السيسي: العمل التنموي المكثف وغير المسبوق في مصر أثبت صلابة اقتصادنا

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الصعاب الحالية التي يمر بها العالم إلى زوال قريب، لافتًا إلى أن الأزمة الروسية الأوكرانية تسببت في أزمة اقتصادية غير مسبوقة.

وأضاف الرئيس، خلال فعاليات احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف، أنه لا توجد أمه إلا وقامت على الصدق والعمل والأمانة.

وتابع: "العمل التنموي المكثف وغير المسبوق في مصر أثبت صلابة اقتصادنا"، لافتًا إلى أن عاصفة طاغية مثل التي حدثت كانت كفيلة باقتلاع اقتصادنا بشكل كلي، لكن العمل التنموي على مدار الـ8 سنوات أثبت قوة الاقتصاد المصري، بما يدفعنا بأن الصعاب الحالية ذائلة بإذن الله.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف.

شارك في الاحتفال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، وعدد من الوزراء والسفراء وكبار رجال الدولة.