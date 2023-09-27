وزير الأوقاف يهنئ السيسي على "الإنجازات العظيمة" في ذكرى المولد النبوي
القاهرة - أ ش أ:
هنأ وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة اليوم الأربعاء، الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية والإنسانية بذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما هنأ الرئيس والقوات المسلحة بذكر انتصارات أكتوبر المجيدة والإنجازات العظيمة التي تحققت في ظل قيادة الرئيس السيسي في مختلف المجالات.
وأكد جمعة - في كلمته، خلال احتفال وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي - أنه لم تعرف البشرية عبر تاريخها الطويل إنسانا أنبل أو أشرف وأعظم ولا أعز على الله من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأضاف أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو نبي الإنسانية ورسولها من حيث رسالته التي تتضمن قيما أخلاقية، ومن كونها رسالة للناس كافة.
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