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الرئيس السيسي يشهد احتفالية الأوقاف بالمولد النبوي الشريف (بث مباشر)

10:06 ص الأربعاء 27 سبتمبر 2023

احتفال المولد النبوي

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القاهرة - مصراوي:
يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف.

يشارك في الاحتفال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، وعدد من الوزراء والسفراء وكبار رجال الدولة.

ومن المقرر أن يتم خلال الاحتفال تكريم بعض الشخصيات ممن أثروا في الفكر الإسلامي الرشيد بعلمهم وجهدهم وتقديرا لتفانيهم في العمل الدعوي.

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