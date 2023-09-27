نائب وزير السياحة تكشف أبرز المنتجات السياحية التنافسية لمصر

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، عن أبرز المنتجات السياحية التي تتمتع مصر بميزة تنافسية بها، و تستهدفها الوزارة حالياً.

أضافت شلبي، وفق بيان، أنه من أهمها ما يلي: منتج السياحة الثقافية، والسياحة الشاطئية والترفيهية، وسياحة العائلات، وسياحة المغامرات والسائحين الذين يبحثون عن التجربة السياحية المتكاملة متعددة التجارب والأنماط السياحية.

وأشارت نائب الوزير إلى، دور وزارة السياحة، كرقيب ومُنظم ومُرخص للعمل داخل صناعة السياحة في مصر، ودورها في سن القوانين والتشريعات والقرارات التي تخص وتنظم العمل السياحي في مصر، بما يكفل تلقي السائحين للخدمة التي وُعدوا بها خلال زيارتهم لمصر.

وأوضحت شلبي، التطور الكبير الذي تشهده البنية التحتية السياحية في مصر وما يتم من إقامة مدن سياحية جديدة، مسلطة الضوء على مدينة العلمين الجديدة وما تشهده من تطوير و طفرة سياحية، وزيادة الطلب على زيارتها خلال موسم الصيف.

ولفتت إلى، أن مدينة العلمين الجديدة تتمتع بالعديد من المقومات، والتي من بينها أنها تعد مقصد سياحي يمكن زيارته طوال العام، كما توجد بالقرب من مطار العلمين.

وتحدثت عن، دور الوزارة في استراتيجيات التخطيط السياحي.

يأتي ذلك، خلال مشاركة نائب الوزير كمتحدث رسمي بالجلسة النقاشية التي عُقدت على هامش فعاليات قمة مستقبل الضيافة "Future Hospitality Summit (FHS) " ، التي تٌقام خلال الفترة من 25 وحتى 27 سبتمبر الجاري بإمارة أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة.