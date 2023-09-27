برلماني: أرشح الرئيس السيسي لأنه القائد الذي يستطيع استكمال الإنجازات

كتب- سامح سيد:

قال النائب شريف الورداني عضو مجلس النواب، إنه قام بتزكية ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسميًا لعدة أسباب أولها أنه القائد الذي يستطيع استكمال ما بدئه من إنجازات على أرض الواقع وليس مجرد شعارات.

وأضاف: "ثانيا أن اقل واجب تجاه الرئيس هو دعمه ومساندتة لأنه بالفعل انتشل مصر من الوقوع في فخ عميق كان معد لها بإحكام ولولا فضل الله والرئيس لما كنا الآن في هذا الوضع واعتقد أن هناك دول كثيرة من الجوار تعرضت لمحن وربنا بفضلة وبالرئيس السيسي نجنا منها".

يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها. وفى جميع الأحوال، لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.