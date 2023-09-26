بحضور الرئيس.. أسماء المكرمين في احتفالية المولد النبوي الشريف ٢٠٢٣

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تحتفل وزارة الأوقاف، غدا، بذكرى المولد النبوي الشريف بمسرح الجلاء للقوات المسلحة بطريق صلاح سالم، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويحضر الاحتفال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وحكومته وكبار رجال الدولة، وعدد من أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ، واساتذه الجامعات والإعلامين.

ومن المقرر أن يكون في استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمقر الاحتفال، شيخ الأزهر الشريف الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، والدكتور وشوقي علام مفتي الجمهورية.

ويكرم الرئيس السيسي خلال الاحتفال، 8 من علماء ورجال الدين من داخل مصر وخارجها، لجهودهم الملموسة في المجال الدعوي ونشر الوسطية وتصحيح المفاهيم وجهودهم في إثراء المكتبة الإسلامية بمؤلفاتهم.

وعلم"مصراوي" بعض من أسماء المكرمين في الاحتفالية، وجاء من خارج مصر:

- مفتي جزر القمر، الشيخ أبو بكر سيد عبد الله جمل الليل.

- مفتي جمهورية بوروندي الشيخ شعبان علي.

ومن القراء

- القارئ الشيخ محمود الخشت.

- القارئ الشيخ محمد الطاروطي.

- وأيضا الدكتور صابر عبد الدايم أستاذ البلاغة والنقد بجامعة الأزهر وعميد كلية اللغة العربية الأسبق.

- الدكتور محمود الفخراني، مساعد الوزير لشؤون الامتحانات.

- الشيخ محمد حسن عبد العظيم، إمام وخطيب بمديرية أوقاف القاهرة.

- الواعظة وفاء عبد السلام.