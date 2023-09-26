برلماني: الإشراف القضائي الكامل على انتخابات الرئاسة أكبر ضمانة لنزاهتها

كتب- سامح سيد:

أعرب النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب عن ثقته في قدرة الهيئة الوطنية للانتخابات على إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة بكل حيادية وشفافية ونزاهة، مشيرًا إلى أن إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات دعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية 2024 مع إعلان الجدول الزمنى لمواعيد إجرائها سيؤدي إلى انتعاش كبير في الحياة السياسية والشعبية والحزبية خلال المرحلة القادمة.

وقال "شمس الدين"، إن الانتخابات الرئاسية المقبلة سوف تتم في أجواء من الشفافية النزاهة الحقيقتين خاصة بعد إجرائها تحت إشراف قضائي كامل ما يمنح الجميع حالة من الثقة تجاه سلامة العملية الانتخابية مثمناً الحرص الكبير من الهيئة الوطنية على إطلاق رسائل طمأنة تجاه تطبيق نصوص الدستور والقانون بالانتخابات وأنها تقف علي مسافة واحدة من جميع المرشحين.

واعتبر البرلماني، الانتخابات الرئاسية بمثابة بداية لمرحلة جديدة من عمر هذا الوطن لاستكمال مسيرة التنمية والبناء وتحقيق مطالبا من جميع القوى السياسية والشعبية والحزبية أن يكونوا على قدر الحدث وان تعمل بجدية للخروج بهذا العرس الديمقراطي في أفضل صورة ممكنة والاسراع فى إطلاق حملات اعلامية مكثفة لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة الايجابية والحقيقية في التصويت وممارسة حقهم المشروع في اختيار قائدهم.

كما اعتبر الاشراف القضائي الكامل على الانتخابات الرئاسية المقبلة والسماح فيها لمنظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية بالمتابعة بالإضافة إلى المتابعة من مختلف وسائل الإعلام المحلية والدولية بمثابة الضمانة الحقيقية لنزاهة وشفافية هذه الانتخابات مناشداً جميع المواطنين بالتصويت والمشاركة فى هذه الانتخابات.