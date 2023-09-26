نقيب السياحيين يلتقي سفيرة استونيا بالقاهرة لدعم التعاون

كتب- محمد أبو بكر:

استقبلت صباح اليوم انجريد امير، سفيرة استونيا بالقاهرة، باسم حلقة، نقيب السياحيين؛ لبحث تدعيم التعاون السياحي بين مصر واستونيا.

وأعرب نقيب السياحيين، عن سعادته بلقاء انجريد امير، سفيرة استونيا بالقاهرة، وناقش عدد من الموضوعات الهامة في مجال السياحة من أجل توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين.

يأتي الاجتماع في إطار تنشيط الحركة السياحية، وزيادة أعداد المجموعات السياحية والرحلات القادمة من استونيا إلي مرسى علم والغردقة وشرم الشيخ.

كما ناقش باسم حلقة، المشاركة في معرض تالين الدولي للسياحة القادم.

ورحبت سفيرة أستونيا بالقاهرة، بالتعاون مع مصر في كل المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية والسياحية، خاصة مع وجود علاقات دبلوماسية قوية تربط البلدين، وأن مصر من الدول المحورية الهامة في الشرق الاوسط.