الرئيس السيسي يشهد مسيرة خريجي جامعات مصر

كتب- محمد أبو بكر:

يشهد الرئيس السيسي، مسيرة خريجي جامعات مصر التي تجمع الخريجين من كل الجامعات المصرية الآن.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ قليل، إلى استاد هيئة قناة السويس؛ لتكريم أوائل الخريجين ضمن فعاليات الاحتفال بيوم تفوق جامعات مصر.

يذكر أن الرئيس السيسي يشهد اليوم، تكريم مجموعة من أوائل الطلاب والمتفوقين، في رسالة تأكيد وعرفان للعقول المصرية النابغة، وأن الدولة المصرية تقدر العلم والتعلم والبحث العلمي، وتهتم بكل المتفوقين والعقول النابغة، وتمكن المصريين في كل المجالات والقطاعات، وتنهض بعقول شبابها.

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بث مباشر.. الرئيس السيسي يشهد تكريم مجموعة من أوائل الطلاب المتفوقين