بروتوكول تعاون بين المركز القومي للبحوث وجامعة الجيزة الجديدة

كتب- عمر كامل:

وقعت جامعة الجيزة الجديدة بروتوكول تعاون علمى وثقافى مع المركز القومى للبحوث، وذلك في إطار حرص جامعة الجيزة الجديدة على توفير تجربة تعليمية فريدة ومتكاملة لطلابها واهتمام الجامعة بالعلوم والبحث العلمي وتوأمة الغايات مع خطة مصر 2030 والتي من أهدافها تهيئة بيئة مشجعة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار.

وقع بروتوكول التعاون، الدكتور أحمد سامح فريد، رئيس جامعة الجيزة الجديدة، والدكتور حسين درويش، القائم بأعمال رئيس المركز القومى للبحوث، وبحضور الدكتورة لميس رجب، نائب رئيس الجامعة، والدكتورة عبير حسن عبده، عميد كلية الفنون الجميلة بالجامعة، والدكتور محمد محمود هاشم، رئيس المركز القومى للبحوث السابق، والدكتور خالد شمس، المستشار العلمى لرئيس المركز.

ويهدف البروتوكول إلى تعزيز التعاون المشترك بين جامعة الجيزة الجديدة والمركز القومي للبحوث؛ لدعم أواصر التعاون في المجالات الأكاديمية والمهنية والتدريبية في مجالات العمل المختلفة، كما تم التوافق الكامل على تحديد التعاون في كافة المجالات العلمية والتطبيقية ذات الاهتمام المُشترك، منها الأبحاث والمشروعات المشتركة بما يتيح الإستفادة من التمويل المحلي والدولي، بالإضافة إلى أنشطة نقل التكنولوجيا بين الطرفين من ناحية والصناعة من ناحية أخرى.

كما يتيح هذا البروتوكول تبادل الطلاب والعلماء والخبراء بين الطرفين، وتوفير الدورات التدريبية في المراحل الدراسية وإقامة المؤتمرات وورش العمل، بالإضافة إلى تنظيم الندوات والحلقات الدراسية مما يسهم في تبادل الخبرات و توسيع الأفق.

من جانبه قال الدكتور أحمد سامح فريد، رئيس جامعة الجيزة الجديدة، إن نطاق التعاون مع المركز القومى للبحوث وفقًا للبروتوكول سيمتد ليشمل المجالات البحثية والعلمية، والاستفادة من الطاقات البشرية والاستشارية لكلا الجانبين، مشيرًا إلى أن جامعة الجيزة الجديدة تتطلع إلى التعاون المثمر والمنتج مع المركز القومى للبحوث.

وأضاف أن الجامعة تسعي دائماً إلي تبادل الخبرات مع كافة المؤسسات العلمية والبحثية، لفتح فرص جديدة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس لسهولة التواصل والتبادل المعرفي في كافة المستويات، بالإضافة إلي تجارب البحث العلمي المشتركة، وذلك لربط التعليم و الدراسة بالتدريب العملي لتأهيل الطلاب لمتطلبات واحتياجات سوق العمل.

فيما أكد الدكتور حسين درويش، القائم بأعمال رئيس المركز القومى للبحوث، أن مجالات التعاون بين المركز وجامعة الجيزة الجديدة، تتضمن الإشراف العلمي المشترك والمتبادل على رسائل الماجستير والدكتوراه وإقامة الدورات تدريبية بالمركز لطلاب مرحلة الماجستير والدكتوراه في التخصصات النادرة، بالإضافة إلى استخدام المكتبة العلمية بالمركز و إتاحة الكتب والدوريات و الرسائل العلمية لجميع الطلاب.