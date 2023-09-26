حدث في 8 ساعات| السيسي يوجه بزيادة مكافآت الرياضيين.. والأرصاد تحذر من أخطر الظواهر الجوية

كتب- محمد أبو بكر:

شهدت مصر، اليوم الثلاثاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي بأعضاء المجلس الأعلى للجامعات، وتوجيهه بزيادة مكافآت الرياضيين

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

السيسي يجتمع بأعضاء المجلس الأعلى للجامعات

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأعضاء المجلس الأعلى للجامعات ضمن فعاليات الاحتفال بيوم تفوق جامعات مصر.

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مصدر يكشف آخر تطورات إنشاء محطة قطارات الصعيد في بشتيل

كشف مصدر مطلع بالسكة الحديد آخر تطورات العمل في إنشاء محطة قطارات صعيد مصر في منطقة بشتيل بمحافظة الجيزة.

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رئيس أركان القوات المسلحة يشهد مشروع مراكز قيادة خارجي بنطاق الجيش

شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة تنفيذ مشروع مراكز قيادة خارجي ذو مستويين والذي تجريه إحدى تشكيلات الجيش الثاني الميداني في إطار تنفيذ الخطة السنوية للتدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

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محافظة الجيزة: بدء أعمال رصف وتطوير الطريق الأبيض بحي العجوزة

أعلن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بدء تنفيذ مشروع تطوير الطريق الأبيض بنطاق حى العجوزة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والوكالة الفرنسية للتنمية ضمن خطة التطوير والتهيئة الشاملة للمحاور المرورية والطرق بنطاق المحافظة.

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السيسي: الـ25 مليون طالب بحاجة إلى موازنة تريليون جنيه سنويا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن موازنة التعليم حاليا تبلغ 160 مليار جنيه، وهذا الرقم غير كافٍ.

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السيسي: يجب الانتباه إلى ثقافة التعلم ومدى استعداد المجتمع لتقبلها

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه لابد من الانتباه إلى ثقافة التعلم ومدى استعداد المجتمع لتقبلها.

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أول تعليق من السيسي على وقائع هروب لاعبين مصريين إلى الخارج

علق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ما أثير خلال الفترة الماضية في أكثر من مناسبة بشأن هروب لاعبين مصريين خلال مشاركتهم في بطولات خارجية.

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الرئيس السيسي يوجه بزيادة مكافآت الرياضيين الذين يحققون بطولات لمصر

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي بضرورة دراسة رفع مكافآت الرياضيين الذين يحققون بطولات لمصر.

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تؤثر على الملاحة.. الأرصاد تحذر من إحدى أخطر الظواهر الجوية

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من الشبورة المائية، التي تمثل إحدى أخطر الظواهر الجوية المؤثرة على حركة سير المركبات، والملاحة الجوية (الطيران).

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