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"نواب الوفد" يتوافدون للمجلس لتزكية عبد السند يمامة في الانتخابات الرئاسية

01:29 م الثلاثاء 26 سبتمبر 2023

مجلس النواب

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كتب-سامح سيد:

توافد عدد من أعضاء مجلس النواب عن الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، لتسجيل تزكيتهم للمرشح الرئاسي 2024 للدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد والذي كان قد أعلن عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية.
وكان الدكتور عبد السند يمامة رئيس الحزب قد تواصل مع أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب الوفد الـ 26 نائبا لتزكيته في انتخابات الرئاسة.

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