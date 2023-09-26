السيسي: صندوق تحيا مصر يشارك في تنفيذ 17 جامعة تكنولوجية جديدة

كتب- محمد نصار:

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمشاركة صندوق تحيا مصر في تمويل عدد من مشروعات التعليم العالي في مصر خلال الفترة القادمة.

وقال الرئيس، خلال كلمته في الاحتفال بيوم تفوق جامعات مصر، اليوم الثلاثاء: أتصور 500 مليون جنيه محتاجينها لإنشاء الجامعات التكنولوجية الجديدة، أنا من صندوق تحيا مصر مستعد أدخل في البرنامج ده نبني الجامعات التكنولوجية الـ17 بنصف القيمة والحكومة تتحمل نصف القيمة.

وأضاف الرئيس، موجها حديثه لوزير التعليم العالي: قولت إن في مبادرة جميلة للمبتكرين ورصدتوا ليها 50 مليون جنيه وممكن نساعد بـ50 مليون من تحيا مصر يبقى 100 مليون جنيه.