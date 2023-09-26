وزير التعليم العالي: 180 مليار جنيه حجم الإنفاق على التعليم العالي
كتب- محمد نصار:
كشف الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إجمالي الإنفاق على مشروعات التعليم العالي في مصر خلال السنوات السابقة منذ 2014.
وقال عاشور، خلال كلمته في الاحتفال بيوم تفوق جامعات مصر، اليوم الثلاثاء، إن التكلفة بلغت 180 مليار جنيه تم إنفاقها على التعليم العالي.
وتابع: منها جامعات أهلية وحكومية، وتم إنفاق 50 مليار جنيه على تطوير الجامعات الحكومية لتنفيذ 766 مشروعا.
كما بلغ إنفاق الجامعات الأهلية 108 مليارات جنيه، والجامعات التكنولوجية 4.4 مليار جنيه، والكليات والمعاهد التكنولوجية 233 مليون جنيه، والمستشفيات الجامعية 4 مليارات جنيه، والمراكز والمعاهد البحثية 5.5 مليار، والبنية التحيتة 7 مليارات جنيه.
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