رئيس أركان القوات المسلحة يشهد مشروع مراكز قيادة خارجي بنطاق الجيش الثاني الميداني

كتب- محمد سامي:

شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة تنفيذ مشروع مراكز قيادة خارجي ذو مستويين والذي تجريه إحدى تشكيلات الجيش الثاني الميداني في إطار تنفيذ الخطة السنوية للتدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

وبحسب بيان، ألقى اللواء أ/ ح محمد ربيع قائد الجيش الثانى الميداني كلمة أشار خلالها إلى الدعم المستمر الذي توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لكافة تشكيلات ووحدات الجيش الثانى الميداني لتنفيذ مهامها بكفاءة واقتدار، مؤكداً حرص رجال الجيش الثاي الميداني على الإستعداد والجاهزية القتالية للوفاء بالمسئوليات والمهام تحت مختلف الظروف.



وبحسب البيان: أعقبها عرض التقارير والقرارات المنفذة للمستويات المختلفة، وإجراءات تنظيم التعاون والتنسيق بين كافة التشكيلات والوحدات بالمشروع والتى أظهرت مدى الجاهزية والاستعداد القتالي العالي لكافة العناصر المشاركة بالمشروع.



كما تم فرض عدد من المواقف الطارئة التى تم التعامل معها بواسطة القادة على كافة المستويات بكفاءة واقتدار مما عكس مدى مايتمتع به رجال الجيش الثاني الميداني من جاهزية واستعداد عالي لتنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم وفقاً لأحدث استراتيجيات التخطيط العسكري والقدرة على العمل في نسيج متكامل بإتباع الأسس العلمية المدروسة لمنظومات التكتيكات القتالية المتطورة.

ونقل رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لرجال الجيش الثانى الميداني، مشيدا بالأداء المتميز والكفاءة القتالية العالية للمشاركين بالمشروع، كما ناقش عدداً من القادة والضباط في أسلوب تنفيذهم لمهامهم، وكيفية اتخاذهم القرار الأمثل لمواجهة المتغيرات الطارئة أثناء إدارة العمليات.

حضر تنفيذ المشروع عدد من قادة القوات المسلحة.