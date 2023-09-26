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أعضاء بمجلس النواب يوقعون على نموذج تزكية المترشحين لانتخابات الرئاسة 2024

12:11 م الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
  • عرض 13 صورة
    أعضاء مجلس النواب
  • عرض 13 صورة
    أعضاء مجلس النواب
  • عرض 13 صورة
    أعضاء مجلس النواب
  • عرض 13 صورة
    أعضاء مجلس النواب
  • عرض 13 صورة
    أعضاء مجلس النواب
  • عرض 13 صورة
    أعضاء مجلس النواب
  • عرض 13 صورة
    أعضاء مجلس النواب
  • عرض 13 صورة
    أعضاء مجلس النواب
  • عرض 13 صورة
    أعضاء مجلس النواب
  • عرض 13 صورة
    أعضاء مجلس النواب
  • عرض 13 صورة
    أعضاء مجلس النواب
  • عرض 13 صورة
    أعضاء مجلس النواب
  • عرض 13 صورة
    أعضاء مجلس النواب
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كتب- نشأت علي:
توافد أعضاء مجلس النواب صباح اليوم الثلاثاء على مقر المجلس، للتوقيع على نماذج تزكية المترشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية ٢٠٢٤.

وشهد البهو الفرعوني بالمجلس تواجد عدد كبير من نواب الأحزاب البرلمانية، وأتاحت الأمانة العامة لمجلس النواب منذ صباح اليوم نماذج تزكية أعضاء مجلس النواب للمترشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية ٢٠٢٤، والمُعدة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، تفعيلاً لنص المادة "١٤٢" من الدستور التي تقضي بأن يُشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يُزكي المترشح (٢٠) عضواً من أعضاء مجلس النواب، والمادة (١٠٨) من اللائحة الداخلية للمجلس التي تنظم إجراءات ذلك.
وجدير بالذكر أن التوقيع على نموذج التزكية يكون من خلال النائب بشخصه، ولا يجوز إنابة غيره في التوقيع عنه، كما أنه لا يجوز للنائب الواحد تزكية أكثر من مترشح.

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