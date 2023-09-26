إعلان

BBC

مصدر يكشف آخر تطورات إنشاء محطة قطارات الصعيد في بشتيل

10:58 ص الثلاثاء 26 سبتمبر 2023

محطة قطارات صعيد مصر

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد نصار:

كشف مصدر مطلع بالسكة الحديد آخر تطورات العمل في إنشاء محطة قطارات صعيد مصر في منطقة بشتيل بمحافظة الجيزة.

وقال المصدر، في تصريحات لمصراوي، اليوم الثلاثاء، إن هيئة السكة الحديد تسلمت أكثر من 5 غرف إدارية وبدأت أعمال فرشها وتأثيثها.

كما بدأت السكة الحديد في إرسال عناصر أمن تابعين لها من أجل تولي أعمال الأمن في المحطة.

وأضاف المصدر: في بعض الموظفين التابعين للسكة الحديد متواجدين باستمرار داخل المحطة والأعداد تتزايد بمرور الوقت.

اقرأ أيضا:

مصدر يكشف موعد افتتاح وتشغيل محطة قطارات صعيد مصر ببشتيل

أحدث صور لمحطة قطارات الصعيد في بشتيل وموعد تشغيلها

سوق مصراوى

قطارات الصعيد هيئة السكة الحديد بشتيل القطارات

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
وزير الزراعة يطلق أكبر قافلة منافذ متحركة بالسلع الغذائية إلى محافظة شمال سيناء
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market