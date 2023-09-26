مصدر يكشف آخر تطورات إنشاء محطة قطارات الصعيد في بشتيل

كتب- محمد نصار:

كشف مصدر مطلع بالسكة الحديد آخر تطورات العمل في إنشاء محطة قطارات صعيد مصر في منطقة بشتيل بمحافظة الجيزة.

وقال المصدر، في تصريحات لمصراوي، اليوم الثلاثاء، إن هيئة السكة الحديد تسلمت أكثر من 5 غرف إدارية وبدأت أعمال فرشها وتأثيثها.

كما بدأت السكة الحديد في إرسال عناصر أمن تابعين لها من أجل تولي أعمال الأمن في المحطة.

وأضاف المصدر: في بعض الموظفين التابعين للسكة الحديد متواجدين باستمرار داخل المحطة والأعداد تتزايد بمرور الوقت.

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