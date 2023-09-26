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السيسي يجتمع بأعضاء المجلس الأعلى للجامعات

10:23 ص الثلاثاء 26 سبتمبر 2023

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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كتب- محمد نصار:

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأعضاء المجلس الأعلى للجامعات ضمن فعاليات الاحتفال بيوم تفوق جامعات مصر.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الثلاثاء، إلى جامعة قناة السويس ضمن فعاليات الاحتفال.

صرح بذلك المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

بث مباشر| السيسي يصل إلى جامعة قناة السويس للاحتفال بتفوق جامعات مصر

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