بث مباشر| السيسي يصل إلى جامعة قناة السويس للاحتفال بتفوق جامعات مصر
الإسماعيلية- أ ش أ:
وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الثلاثاء، إلى جامعة قناة السويس لحضور فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر .
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