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بث مباشر| السيسي يصل إلى جامعة قناة السويس للاحتفال بتفوق جامعات مصر

10:15 ص الثلاثاء 26 سبتمبر 2023

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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الإسماعيلية- أ ش أ:

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الثلاثاء، إلى جامعة قناة السويس لحضور فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر .

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الرئيس عبد الفتاح السيسي جامعة قناة السويس جامعات مصر

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