هل تسير مصر بخطى ثابتة لتعظيم الإيرادات بالسياحة؟ "الغرفة السياحية" تُجيب



كتب- محمد أبو بكر:

قال مجدي صادق، عضو الغرفة السياحية، إن الدولة تسير بخطي ثابتة في القطاع السياحي لتعظيم الإيرادات، من خلال سبل متعددة أبرزها (النافذة الواحدة).

وأضاف "صادق" لـ "مصراوي" في تصريحات خاصة أدلى بها، أن الدولة تهدف إلى رقمنة السياحة ووضعها في نافذة واحدة تحت منصة "السياحة"، وهو ما يطالب به الجميع منذ فترة بأن تقوم الوزارة بعمل منصة وليس بوابة، ويتم الموافقة على قانونها.

وأوضح عضو الغرفة السياحية، أنه تقدم سابقًا لمجلس إدارة الشعبة العامة للمستثمرين كعضو مجلس إدارة بها، بإبراز أهمية التحول الرقمي وهو ما تم الموافقة عليه.

وأشار إلى أن توحيد القطاع السياحي في منصة إلكترونية يأخذ حاليًا طريقه السليم، بوجود منصة كاملة للسياحة، يتم توحيد كل شئ عليها سواء من التأشيرات، أو الموافقات قائلاً (وزارة النقل سنحصل منها على موافقات اليخوت، والخارجية موافقة التأشيرات)، وهذا ما يعود بتأثير كبير على تعظيم الإيرادات، وتسهيل الزيارات.

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