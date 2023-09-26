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بشرط وحيد.. فتح باب تقليل الاغتراب والتحويلات بين الكليات لتنسيق المراحل الثلاثة

06:00 ص الثلاثاء 26 سبتمبر 2023

تقليل الاغتراب

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كتب- عمر كامل:
أتاح مكتب التنسيق الحكومي تسجيل رغبات تقليل الاغتراب والتحويلات المناظرة وغير المناظرة من الكلبات والمعاهد العليا والمتوسطة لطلاب مراحل التنسيق الثلاثة الأولى والثانية والثالثة للعام الجامعي ٢٠٢٣.

وأوضح مكتب التنسيق أنه يمكن التقديم فقط للطلاب الذين لم يستفيدوا من مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب مرحلتي التنسيق الأولى والثانية وطلاب تنسيق المرحلة الثالثة الناجحين من الدور الأول والثاني بالثانوية العامة وهذا هو الشرط الوحيد للتقديم في المرحلة الحالية.

ويمكن للطلاب الراغبين في انتهاء فرصة تقليل الغفتراب والتحويلات التقديم عبر الرابط التالي: اضغط هنا

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