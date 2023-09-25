وزير السياحة يبحث مع المبعوث التجاري البريطاني زيادة عدد رحلات الطيران

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كتب- محمد أبو بكر:

التقى اليوم أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، بمقر المتحف القومي للحضارة المصرية، بالسير جيفري دونالدسون المبعوث التجاري لرئيس الوزراء البريطاني جاريث بايلي، سفير المملكة المتحدة بالقاهرة، وأحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، والسفير خالد ثروت، مستشار وزير السياحة والآثار للعلاقات الدولية والخارجية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، وبيتر أبوش الملحق التجاري بالسفارة.

واستهل الوزير اللقاء بالترحيب بـ جيفري دونالدسون والوفد المرافق له، مثمناً العلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين، والتي تشهد تعاوناً في العديد من المجالات ولاسيما السياحة والآثار.

كما استعرض الوزير، المستجدات التي تشهدها الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد السياحي المصري من السوق البريطاني.

وأشار إلى حرص الوزارة، من خلال سياستها الاستراتيجية والتسويقية الحالية على التعاون بصورة أكبر مع شركاء المهنة والقطاع الخاص بما يساهم في تحسين جانب العرض في المقصد السياحي المصري، لا سيما في ظل الطلب المتزايد على زيارته.

كما أشار إلى، الحوافز التشجيعية التي تقدمها الوزارة لهم؛ لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة، من بينها (برنامج تحفيز الطيران الجديد) الذي أطلقته الوزارة منذ مايو الماضي.

وخلال اللقاء تم مناقشة سبل التعاون لزيادة عدد رحلات الطيران بين البلدين.

ويعد السوق البريطاني، أحد الأسواق السياحية الهامة المصدرة للسياحة إلى مصر، ومن الأسواق التي تستهدفها الوزارة لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة منها.