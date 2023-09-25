رئيس حزب المصريين الأحرار يحرر أول توكيل رسمي لترشح السيسي لرئاسة الجمهورية

كتب- محمد أبو بكر:

حرر الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار ومؤسس"الحملة الحزبية الشعبية" لترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسًا للجمهورية لفترة رئاسية جديدة 2024-2030، ليكون أول توكيل رسمي لترشيح الرئيس للرئاسة، بمكتب توثيق الأهرام النموذجي.

كما وجه الدكتور عصام خليل، التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، علي جهوده الرامية لخدمة الوطن، والعمل وحفظ أمنه واستقراره.

وشدد، أن المصريون الأحرار صفًا واحدًا خلف القيادة الرشيدة لتحقيق ما ترنو إليه مصر من بناء جمهورية جديدة قادرة وعظيمة.

وأكد خليل، أن الحملة الحزبية الشعبية لتأييد الرئيس واعتباره مرشح رئاسي لحزب المصريين الأحرار، تبذل كل جهد بكل ربوع الجمهورية؛ للعمل علي أرض الواقع والتواصل المباشر مع المواطنين؛ لتأسيس حملة شعبية معبرة عن محبة المصريين لرجل أمين في عمله وجديرًا بثقة الشعب العظيم.

وكان حزب المصريين الأحرار، برئاسة الدكتور عصام خليل، أطلق الحملة التمهيدية لدعم مرشحه الرئاسي عبد الفتاح السيسي في 3 يوليو الماضي كأول الأحزاب والقوى السياسية.