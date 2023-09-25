مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى في عيد الغفران اليهودي (فيديو)

كتبت- سلمى سمير:

اقتحم مئات المستوطنين، صباح اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى، وسط حماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية.

ويأتي اقتحام المستوطنين الذين يُقدر عددهم بنحو 351 يهودي تزامنًا مع عيد الغفران اليهودي، وذك حسبما أعلنت دائرة الأوقاف في القدس.

" نشجب ، نستنكر ، ندين "



اقتحام المسجد الاقصى من المستوطنين بحماية قوات الاحتلال



للأقصى ربٌ يحميه .. pic.twitter.com/1NCmcisr0d — الحـكـيم (@Hakeam_ps) September 25, 2023

وأدى المستوطنون طقوسًا تلمودية في باحات المسجد الأقصى وقبالة قبة الصخرة، وتلقوا دروسًا عن الهيكل المزعوم.

وحسب شهود عيان تحدثوا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" فإن بعض المستوطنين الذين ينتمون لجماعات يهودية متطرفة، ارتدوا ملابس الكهنة كما حمل البعض منهم سلاحًا شخصيًا.

وتستمر قوات الشرطة الإسرائيلية في إغلاق عدد من شوارع القدس، ونصب الحواجز في مداخل ومخارج البلدة القديمة التي تحولت إلى ثكنة عسكرية حسبما ذكرت وكالة أنباء "وفا"، مع وضع الكتل الإسمنتية في المداخل الرئيسية للقدس.