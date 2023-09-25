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BBC

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى في عيد الغفران اليهودي (فيديو)

01:45 م الإثنين 25 سبتمبر 2023

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

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كتبت- سلمى سمير:

اقتحم مئات المستوطنين، صباح اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى، وسط حماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية.

ويأتي اقتحام المستوطنين الذين يُقدر عددهم بنحو 351 يهودي تزامنًا مع عيد الغفران اليهودي، وذك حسبما أعلنت دائرة الأوقاف في القدس.

وأدى المستوطنون طقوسًا تلمودية في باحات المسجد الأقصى وقبالة قبة الصخرة، وتلقوا دروسًا عن الهيكل المزعوم.

وحسب شهود عيان تحدثوا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" فإن بعض المستوطنين الذين ينتمون لجماعات يهودية متطرفة، ارتدوا ملابس الكهنة كما حمل البعض منهم سلاحًا شخصيًا.

وتستمر قوات الشرطة الإسرائيلية في إغلاق عدد من شوارع القدس، ونصب الحواجز في مداخل ومخارج البلدة القديمة التي تحولت إلى ثكنة عسكرية حسبما ذكرت وكالة أنباء "وفا"، مع وضع الكتل الإسمنتية في المداخل الرئيسية للقدس.

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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المسجد الأقصى عيد الغفران اليهودي

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