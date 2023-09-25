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BBC

الصحة العالمية تكشف آخر تطورات لقاح يحمي من كورونا والإنفلونزا معًا

01:29 م الإثنين 25 سبتمبر 2023

منظمة الصحة العالمية

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كتب- أحمد جمعة:
كشفت منظمة الصحة العالمية، عن آخر تطورات الدراسات الخاصة بتطوير لقاح يحمى من كورونا والإنفلونزا معا.

وأوضحت الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، أن الاختبارات لا تزال تجرى على اللقاح المشترك ولم يتم إصدار توصية رسمية إلى الآن من لجنة الخبراء.

وأضافت: "مع دخول فصل الخريف ننصح بتلقي لقاح الأنفلونزا في هذه الفترة لأن الانفلونزا تؤدي إلى وفاة عدد كبير من الناس حول العالم ويجب توعية الناس بأهمية هذا اللقاح وكذلك الحصول على الجرعة التعزيزية لقاح كورونا".

وأشارت إلى أن لجنة الخبراء بمنظمة الصحة العالمية في جنيف تناقش حاليا اعتماد لقاح جديد لمتحورات كورونا الجديدة ونتائجه مبشرة.

وأكدت وجود تجارب حاليا لابتكار لقاح جديد فعاليته أكبر للأطفال والكبار لمقاومة مرض السل.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط تمهيدا لانعقاد الدورة السبعين للَّجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط (RC70) من 9 إلى ١٢ أكتوبر القادم.

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