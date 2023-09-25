وظائف جديدة بـوزارة الكهرباء.. اعرف التفاصيل والشروط

كتب- محمد صلاح:

أعلنت شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء برئاسة المهندس حمدي ضرغام عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف القيادية الشاغرة بالشركة والتى تتضمن ما يلي؛-

- رئيس قطاعات الشئون المالية والموارد البشرية بالشركة.

- رئيس قطاع الشئون المالية/ بحيرة.

- رئيس قطاع الشئون القانونية بالشركة.

- مدير عام الإدارة العامة للحسابات والميزانية.

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