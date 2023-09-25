مصدر بالسكة الحديد: قرار الغرامات الجديدة دخل حيز التنفيذ

كتب- محمد نصار:

كشف مصدر مطلع بهيئة السكة الحديد أن قرار زيادة غرامات السكة الحديد والمترو والقطار الكهربائي الخفيف الصادر من جانب وزير النقل دخل حيز التنفيذ بنهاية النصف الأول من الشهر الجاري.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ "مصراوي" إنه وردت تعليمات ببدء تطبيق قرار الغرامات الجديدة بعد زيادتها بشكل رسمي.

كان أصدر الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، قرارا بزيادة قيمة غرامات مخالفات السكة الحديد والمترو والقطار الكهربائي الخفيف.

وتضمنت الزيادة الغرامات الخاصة بالتدخين وشرب السجائر داخل قطارات ومحطات المترو والسكة والحديد والقطار الخفيف.

كما تضمنت أيضا غرامات الركوب دون تذكرة والتهرب من شراء التذاكر في وسائل النقل الثلاث.

وجاءت الغرامات الجديدة على النحو التالي:

- غرامة مخالفة شرب السجائر داخل القطارات والمحطات 100 جنيه بدلا من 70 جنيها.

- غرامة التهرب والركوب دون تذكرة 70 جنيها بدلا من 30 جنيها للقطارات المكيفة.

- غرامة التهرب والركوب دون تذكرة بقطارات الدرجة الثالثة 30 جنيها بدلا من 20 جنيها.

- تثبيت غرامة القطارات الروسي ذات التهوية الديناميكية عند 50 جنيها.

غرامات مترو الأنفاق والقطار الخفيف

- التدخين وشرب السجائر داخل قطارات ومحطات مترو الأنفاق والقطار الخفيف 250 جنيها بدلا من 200 جنيه.

- ركوب قطارات مترو الأنفاق والقطار الخفيف دون تذكرة 100 جنيه بدلا من 50 جنيها.