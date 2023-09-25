الصحة العالمية: فيروس كورونا لا يزال يمثل تهديدًا حتى الآن

كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور أحمد المنظري، مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، إن فيروس كورونا لا يزال يمثل تهديدًا عالمياً حتى الآن، على الرغم من إعلان المنظمة أن "كوفيد19" لم يعد يشكل جائحة صحية.

جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقده المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، قبل انعقاد الدورة السبعين للَّجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط (RC70).

وأضاف المنظري أن "كورونا لا يزال يمثل تهديدا، بسبب سلالات ومتحورات فرعية جديدة، وبالتالي بات من الضروري إدارة قضية كوفيد-19 مع أمراض أخرى ويجب أن نتخذ حذرنا".

يحضر المؤتمر الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة في الأرض الفلسطينية المحتلة، والدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية.