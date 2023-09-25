سيول الخريف.. استعدادات بالمحافظات للتعامل مع الأمطار

الرئيس السيسي يشرح: لماذا لم يشترك القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات

كتب- محمد نصار:

وسط توقعات بتعرض مصر لفصل خريف أكثر حدة من حيث معدلات سقوط الأمطار ووصولها حد السيول في بعض الأوقات بدأت المحافظات الاستعدادات الخاصة بموسم السيول والأمطار.



ووجه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، برفع درجة الاستعداد بالمحافظات تحسبا لموجة الطقس السيئ المتوقعة خلال فصلي الخريف والشتاء.



وكلف وزير التنمية المحلية غرفة العمليات بالوزارة بالمتابعة والتنسيق المستمر مع غرف عمليات المحافظات، للتدخل السريع لمواجهة أي طوارئ، والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء.

وشدد الوزير على ضرورة الانتهاء من إجراءات صيانة المعدات الخاصة بالتعامل مع الأمطار على مستوى المحافظات والتأكد من جاهزيتها للتدخل في حالات الطوارئ.

وشملت توجيهات الوزارة أيضا صيانة بالوعات صرف مياه الأمطار وبالوعات الصرف الصحي لتجهيزها لتصريف مياه الأمطار حال وقوعها.

كما تم التوجيه بوضع خطة للتعامل مع الأماكن الأكثر عرضة لتجمعات مياه الأمطار ومنها الأنفاق ومنازل ومطالع الكباري والمحاور.

وشدد وزير التنمية المحلية على استمرار التنسيق المستمر بين القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظات خاصة شركات مياه الشرب والصرف الصحي وإدارات المرور والحماية المدنية.