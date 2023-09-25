الإفتاء تكشف فوائد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

كشفت دار الإفتاء المصرية، فوائد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، ضمن منشوراتها لمواجهة التشكيك في مشروعية الاحتفال.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن من فوائد الاحتفال بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم:

- العمل بمقتضى القرآن والسُّنة.

- الاقتداء بالنبي وصحابته في ذلك.

- العمل بإجماع الأمة.

كان الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، أعلن تنظيم موكب للاحتفال بالمولد النبوى يوم الأربعاء المقبل من مسجد سيدي صالح الجعفري عقب صلاة العصر وصولا إلى مسجد سيدنا الحسين حتى صلاة المغرب.

يأتي ذلك بعد توقف المواكب التي تنظمها الطرق الصوفية احتفالا بالمولد النبوي الشريف بداية من عام 2020، بسبب جائحة كورونا

وأوضح في بيان له، الأحد، أن الموكب يعقبه احتفال المشيخة العامة للطرق الصوفية بالمولد النبوى داخل المسجد عقب صلاة المغرب مباشرة بحضور نخبة من القيادات التنفيذية وكبار العلماء.

وهنأ رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، الرئيس عبد الفتاح السيسى والشعب المصرى والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة احتفال المولد النبوى الشريف، داعيًا المولى عز وجل أن ينعم على مصر بالاستقرار والتقدم والأمن.

وقال القصبي، إن الرسول الكريم جاء بالمحبة والتسامح والإنسانية واحترام الأديان و يجب علينا أن نقتدي به.