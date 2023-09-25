برعاية رئيس الوزراء.. "الأهرام" تطلق النسخة السابعة من مؤتمر الطاقة 9 أكتوبر

كتب- محمد صلاح:

تطلق مؤسسة "الأهرام" الصحفية النسخة السابعة من مؤتمرها السنوي للطاقة، يوم الاثنين الموافق 9 أكتوبر المقبل، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء حول "الطاقة الخضراء.. استثمار المستقبل".

يحضر المؤتمر الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والدكتور أحمد مختار، وكيل الهيئة، وبمشاركة مسئولي وخبراء البترول والكهرباء والطاقة والمال والأعمال والاستثمار.

وقال عبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة الأهرام ورئيس المؤتمر، إن المؤسسة حريصة على استمرار المؤتمر باعتباره منصة سنوية لكل ما يتعلق بالطاقة في مصر، وأن هذا الحرص ينعكس على التنوع الذي تشهده جلساته العلمية ومناقشاته الساخنة، التي باتت ملمحا أساسيا لتحديد مستقبل الطاقة، ووضع رؤية متكاملة لإستراتيجيات التعامل مع مستقبل الطاقة، وما يحيط به من تحدياتٍ على المستوى العالمي، من خلال التعاون الوثيق والبناء مع شركاء النجاح.

وأشار إلى أن ما حققه المؤتمر خلال دوراته الست السابقة يترجم ريادة المؤسسة الصحفية الأكبر في الشرق الأوسط، ويعكس دورها التاريخي في المشاركة في تحقيق التنمية المستدامة، والحرص على نهضة المجتمع بما تتحمله من مسئوليات كمؤسسة وطنية ورائدة، في المشاركة في بناء الوطن واستكمال مسيرة تنميته، في ضوء ما تحققه مصر من نقلات نوعية تشهدها الجمهورية الجديدة، وأضاف: "سنقدم نسخة متميزة من المؤتمر في الدورة السابعة تتركز على الطاقة الخضراء، وسط اهتمام مصري وإقليمي وعالمي بالاتجاه نحو الحفاظ على البيئة، والتصدي لمخاطر التغيرات المناخية".

وأكد علاء ثابت، رئيس تحرير الأهرام أنه تم وضع كافة الضمانات من أجل تقديم نسخة ناجحة من المؤتمر، لا سيما وأنه أصبح معلم أساسي للطاقة في مصر بشقيها الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية.

وتابع: "نتطلع في النسخة الجديدة إلى الاستمرار في صياغة برنامجٍ متكاملٍ لمستقبل الطاقة الخضراء في مصر، من رحم المناقشات والأبحاث وأوراق العمل، والإسهامات التي سيقدمها أساتذة الجامعات ومسئولو وخبراء وممثلو الشركات الوطنية والإقليمية والعالمية العاملة في مجال الطاقة "، مشيراً إلى أن مؤسسة الأهرام حريصة على استمرار نجاح المؤتمر الذي يميزه منذ دورته الأولى، والذي تحقق بفضل تضافر الجهود، من الهيئة الوطنية للصحافة وشركاء النجاح واللجنة العليا للمؤتمر، مشيرا إلى أن الدورة السابعة تستهدف أيضاً رفع وعي المواطنين بأهمية الطاقة الخضراء باعتبارها طاقة المستقبل.

وأوضح ماجد منير، رئيس تحرير بوابة الأهرام والأهرام المسائي أن الاستعداد للمؤتمر في نسخته السابعة بدأ فور الانتهاء من دورة العام الماضي، وأن اللجنة العليا للمؤتمر عقدت عدة اجتماعات للوصول لوضع أجندة متكاملة للمؤتمر؛ تسهم في تقديم رؤية أكثر شمولا لقضايا الطاقة، لمعاونة صناع القرار، وتحقيق المزيد من الإنجازات التي وضعت مصر في مكانةٍ متميزةٍ، ومركزٍ متقدمٍ على خريطة الطاقة العالمية، لافتا إلى أن اهتمام مؤسسة الأهرام بمؤتمرها كمنصةٍ سنويةٍ للطاقة لم يأت من فراغٍ، وإنما يأتي إنعكاساً للتقدير الكبير؛ لما تمثله الطاقة من ضرورة حيوية للوفاء بمتطلبات أجندة التنمية في مصر، وأيضاً صياغة رؤية وطنية لمستقبل الطاقة الخضراء تتكامل ‏مع الإستراتيجية الشاملة والمتكاملة التى تتبناها الدولة من أجل تحقيق الإصلح والتنمية وبناء مصر الحديثة.