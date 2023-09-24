"المدارس والجامعات وضع خاص".. موعد انتهاء انقطاعات الكهرباء

كتب- محمد صلاح:

قال مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن العمل بخطة تخفيف الاحمال مستمر حتى الآن ولم يتم تحديد أي موعد لانتهاء الخطة، مشيرًا إلى أن الخطة يتم تطبيقها من الساعة ١٢ ظهرًا حتى ١٢ صباحًا باستثناء المناطق الحساسة ةالاستراتيجية وفقًا لخطة مجلس الوزراء.

وأكد المصدر فى تصريحات خاصة لمصراوى، أن جميع شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية تطبق خطة تخفيف الاحمال بإنتظام مع التأكيد أنه يتم استثناء المدارس والجامعات خلال الفترة الحالية من الخطة خلال ساعات الدراسة على أن يتم التخفيف في ساعات متأخرة من اليوم الدراسي.

وشدد على أن الوزارة ليست مسئولة عن استمرار العمل بخطة التخفيف من عدمه وفقًا لما يتردد وهناك محاولات يجرى بذلها بالتنسيق مع قطاع البترول لتوفير كميات الغاز الطبيعي والمازوت التي تحتاجها محطات الكهرباء لتوليد وإنتاج الطاقة اللازمة، مشيرًا إلى أن الانخفاض في درجات الحرارة سيكون له تأثير كبير على إنهاء العمل بخطة تخفيف الأحمال.

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