جمال شعبان يُعلق على ثاني عمليات زراعة قلب الخنزير للإنسان

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور جمال شعبان، استشارى أمراض القلب، إنه تم تنفيذ ثاني عمليات زراعة قلب الخنزير للإنسان، متسائلا: "بعد زراعة قلب خنزير لثاني مرة في أمريكا.. يا تري ذاكرة الخنزير القلبية هتنتقل لقلب الإنسان؟".

وأضاف شعبان في منشور له بموقع فيسبوك: "صعب فعلا أن تعيش بقلب خنزير، هنشوف هيفضل عايش قد ايه بعد الجراحة".

وتابع: مستر بينيت صاحب أول قلب خنزير معدل وراثيا منذ عامين قد توفي بعد شهرين من عملية زراعة القلب دون أسباب معلومة، والباحثون لم يذكروا سببا معينا".

وأكد أن السبب قد يكون بسبب أن التعديل الوراثي تغلب على الطرد العضوي Tissue rejection، إلا أن التوافق المعنوي والروحي بين قلب الخنزير وروح للإنسان لم يتحقق Spiritual and moral rejection، وهذه الافتراضية تدعم نظرية بيرسال التي تعتبر القلب المخ الثاني وتؤكد على ذاكرة الخلية.