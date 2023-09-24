نائب محافظ الجيزة يتفقد الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد



كتب- محمد أبو بكر:

تفقد إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد بمدرسة الشهيد نصر قاسم الثانوية المشتركة، ومدرسة الشهيد صالح فخري الإعدادية بنات بميت رهينة، ومدرسة الشهيد عاطف الإسلامبولي الإعدادية بنين، و مكتب توجيه التربية الإجتماعية بمدينة البدرشين.

وتابع النائب التجهيزات النهائية بالفصول الدراسية والمعامل المختلفة وأعمال الصيانة المنتهية، مشددًا على ضرورة تكثيف الجولات الميدانية لمتابعة الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد، بكل مدارس مراكز ومدن المحافظة، والتأكيد علي مراعاة التهوية الجيدة للفصول والحجرات والحفاظ علي نظافة دورات المياه وتكثيف أعمال النظافة بصفة مستمرة.

والتقى النائب بعدد كبير من المعلمين، مؤكدا لهم حرص الدولة علي الارتقاء بمنظومة التعليم، من منطلق أن التعليم هو قاطرة التنمية ومحور رئيسي برؤية مصر للتنمية ٢٠٣٠.

وأشار إلى أن المعلم، يقع علي عاتقه المسؤولية الأولى في بناء وتكوين شخصية الأبناء مشاركة مع الأسرة للتشجيع المستمر للطلاب علي تحصيل العلم والمعرفة لإعداد جيل قادر علي مواجهة تحديات المستقبل .