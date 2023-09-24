سامح عاشور يحسم موقفه من الترشح لانتخابات المحامين القادمة

كتب- محمد أبو بكر:

حسم سامح عاشور، نقيب المحامين الأسبق وعضو مجلس الشيوخ، قراره بشأن الترشح في انتخابات نقابة المحامين القادمة قائلا: "حسمت أمرى وسأخوض الانتخابات القادمة واتخذت قراري بعدما وصلت أحوال النقابة والمحامين لأسوأ أوضاعها.

وقال عاشور، خلال لقاء عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "النقابة وصلت إلى الأسوأ ويجب إعادتها لدورها الطبيعي في المجتمع وعلى المستوى العام وعلى مدار التاريخ هي جزء مهم من الوطن ويجب أن تكون مؤثرة على المستوى المجتمعي وتأثر به".

وكشف أن الانتخابات ستجرى خلال فبراير أو مارس القادمين ويجب أن تتم قبل حلول 18 مارس، موضحا أنه سيستقيل من منصبه بمجلس الشيوخ قبل انقضاء مدته والتي سيتبقى منها وقت الانتخابات عام ونصف.

ولفت إلى أنه في أولوياته كثير من القضايا مثل استعادة غرف المحامين في المحاكم التي أخذت فى بعض المواقع دون سبب الأمر الذي قد يسبب عداء غير مبرر بين المحامين والقضاة، فضلا عن أزمة الفاتورة الإلكترونية، وضرورة الانتهاء من أكاديمية نقابة المحامين المعطلة على مدار أربع سنوات، التي سيكون دورها الرئيسى تأهيل خريجي كلية الحقوق وأن تكون الممر الذى يجب أن يعبره أي خريج وحاصل على ليسانس الحقوق كشرط لدخوله النقابة بعد اجتياز عدة اختبارات.

وأكد سامح عاشور، نقيب المحامين الأسبق وعضو مجلس الشيوخ، أن مرحلة ما بعد الانتخابات مهمة جدا في 3 ملفات رئيسية، وهي: الملف الاقتصادي، وملف سد النهضة، وملف المخاطر المحيطة بمصر.