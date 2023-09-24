وزير الدفاع يلتقي رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلنطي

كتب- محمد سامي:



التقى الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الأدميرال روب باور، رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلنطي، والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا.



وتناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء مجالات التعاون العسكري وتبادل الخبرات بين الجانبين.



وأكد القائد العام للقوات المسلحة تقديره لعلاقات الصداقة والتعاون العسكري مع اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلنطي، مشيرا إلى توافق الرؤى حول مختلف القضايا والموضوعات بما يسهم في دعم ركائز الأمن والاستقرار بالمنطقة.



وأشاد رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلنطي، بالدور المحوري الذي تقوم به الدولة المصرية في تحقيق الأمن والاستقرار والتوازن بالمنطقة، معربا عن تطلعه لتعزيز آفاق التعاون وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية واللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلنطي.



وكان الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، التقى الأدميرال روب باور والوفد المرافق له وتناول اللقاء علاقات التعاون في مختلف المجالات العسكرية.