"الزراعة" تعلن إجراءات وقائية لمكافحة العفن البني في البطاطس
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كتب- أحمد مسعد:
قالت الدكتورة نجلاء بلابل، مدير مشروع حصر ومكافحة العفن البني في البطاطس، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن محصول البطاطس يعد ثاني أكبر محصول بعد الموالح من حيث الكميات المصدرة من مصر.
وأشارت "بلابل: في بيان الأحد، إلى أن العام الماضي شهد تصدير ما يقرب من مليون طن، وذلك بفضل الجهود المبذولة والتي أهلت المعامل التابعة للمشروع في الحصول على شهادة الأيزو عام 2020.
وأكدت مدير المشروع، أن هناك عددا من الإجراءات الوقائية لمكافحة العفن البني في البطاطس، أهمها اختيار الأصناف المقاومة يحيث يتم تطوير الأصناف المقاومة للعفن البني، لافتة إلى أنه يجب على المزارعين اختيار الأصناف المثبتة علميًا والتي تتمتع بمقاومة جيدة لهذا المرض.
وأضافت أن من بين تلك الإجراءات أيضا، إدارة المحاصيل: حيث يتطلب ذلك تطبيق ممارسات زراعية جيدة مثل تناوب المحاصيل وتقويم التربة وضمان تهوية جيدة للحقول، والتحكم في الرطوبة.
وأشارت إلى أهمية الفحص الدوري، بحيث ينبغي على المزارعين فحص البطاطس بانتظام للكشف المبكر عن أي علامات للعفن البني واتخاذ الإجراءات المناسبة فورًا.
وكان السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تلقى تقريرا من نجلاء بلابل مدير المشروع، حول إجمالي كميات بطاطس المائدة المعدة للتصدير للدول المختلفة، التي تم فحصها منذ بداية العام الجاري حتى نهاية أغسطس الماضي، حيث بلغت حوالي مليون و32 ألف طن، بإجمالي 40199 عينة تمهيدا لتصديرها إلى عدد من دول الاتحاد الأوروبي والدول العربية والأجنبية.
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