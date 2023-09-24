محور عمرو بن العاص.. تصوير جوي بأحداث مراحل المشروع وموعد التشغيل

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت محافظة الجيزة، عن اقتراب موعد تشغيل محور عمرو بن العاص الجديد، وهو ثاني محور نقل حر يربط شمال وجنوب محافظة الجيزة، ويربط بين القوس الجنوبي لمنطقة الدائري في منطقة تقاطعه مع محور المريوطية، والقوس الشمالي في منطقة تقاطعه مع منشية البكاري بالطريق الدائري.

أضافت المحافظة عبر صفحة على يوتيوب، أن المحور بطول 5 كيلو متر وعرض 21 حارة، ويتضمن إنشاء كوبري بعرض 91 متراً و3 حارات في كل اتجاه، ووصلات للطريق الدائري، ومحور المريوطية، والشارع الرئيسي، ومحاور حرة في اتجاهين بعرض ثلاث مسارات في كل اتجاه، وتطوير طرق سطحية تخدم الحركة السكنية بعرض 2 إلى 3 مسارات في كل اتجاه.

وأشارت المحافظة إلى أن المحور، يتقاطع في منتصف شارع الهرم وشارع فيصل، ويتقاطع مع شارع المطبعة والعروبة الثلاثيني "ترسانة"، ويهدف إلى إعادة توزيع الحركة المرورية، وتخفيف الضغط المروري على شارع الهرم وفيصل وترسا.

كما يهدف المشروع إلى، زيادة الانسيابية المرورية بمحافظة الجيزة والقاهرة الكبري، من خلال ربط شمال وجنوب محافظة الجيزة، ما يساعد على تخفيف الازدحام المروري، وتقليل زمن الوصول من منطقة المنيب إلى منشأة البكاري، ومنطقة فيصل والهرم إلى 10 دقائق.

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