60 ألف جنيه بفائدة 4%.. الأوراق المطلوبة للحصول على قرض حكومي

كتب- محمد نصار:

تتيح وزارة التنمية المحلية تمويلا ميسرا لإقامة مشروعات خاصة بالشباب والمرأة في مختلف المحافظات من خلال صندوق التنمية المحلية.

ويوفر الصندوق إمكانية الحصول على تمويل ميسر من للفئات المستهدفة والتي من بينها ذوي الإعاقة عبر قروض تصل لـ60 ألف جنيه.

وأوضح مصدر بوزارة التنمية المحلية، أن المرأة حصلت على أولوية في تمويلات الصندوق خلال السنوات الأخيرة وتجاوزت نسبة مشروعاتها 65% من إجمالي المشروعات الممولة.

وأشار المصدر، في تصريحات لمصراوي، اليوم الأحد، إلى أن فائدة التمويل تكون ميسرة وتبدأ من 4% لبعض المشروعات وحتى 6% سنويا وتعتبر بمثابة مصروفات إدارية.

وتابع المصدر أن شروط الأوراق المطلوبة للحصول على التمويل تأتي على النحو التالي:

- استمارة طلب القرض على أن تكون مستوفاة لجميع البيانات التي تطلبها مع اعتماد وختم كل ورقة منها.

- صورة طبق الأصل من بطاقة الرقم القومي لطالب القرض والضامن وتكون سارية لمدة عام على الأقل ومعتمدة ومختومة على الوجهين.

- ألا يقل سن طالب القرض والضامن عن 21 عاما ولا يزيد على 55 عاما وبالنسبة للمرأة المعيلة لا يزيد السن عن 60 عاما.

- لا يكون طالب القرض من العاملين بوحدات الإدارة المحلية مثل الأحياء والمراكز والوحدات المحلية.

- يجب تقديم الموقف النهائي من التجنيد لطالب القرض حتى 30 عاما على أن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها.

- تقديم محضر معاينة لمكان إقامة المشروع بالأبعاد والمساحة والموجودات وحالتها.

- تقديم إقرار صادر عن الوحدة المحلية ومختوم بالختم الرسمي بأن المنتفع لم يتقدم بطلب قرض أو ليس له قرض لنفس النوعية تحت السداد في الوقت الحالي.

- تقديم إقرار بأن الوحدة المحلية أخذت الضمانات مع توضيحها وذكر اسم صاحب الطلب وبياناته، إلى جانب إقرار موقع من طالب القرض بتنفيذ المشروع المطلوب تمويله.