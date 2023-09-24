بعد توقف 3 أعوام.. "الصوفية" تنظم موكبًا بالحسين احتفالا بالمولد النبوي الأربعاء

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلن الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، تنظيم موكب الاحتفال بالمولد النبوى يوم الأربعاء المقبل من مسجد سيدى صالح الجعفري عقب صلاة العصر وصولا إلى مسجد سيدنا الحسين حتى صلاة المغرب.

يأتي ذلك بعد توقف المواكب التي تنظمها الطرق الصوفية احتفالا بالمولد النبوي الشريف بداية من عام 2020، بسبب جائحة كورونا

وأوضح في بيان له، الأحد، أن الموكب يعقبه احتفال المشيخة العامة للطرق الصوفية بالمولد النبوى داخل المسجد عقب صلاة المغرب مباشرة بحضور نخبة من القيادات التنفيذية وكبار العلماء.

وهنأ رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، الرئيس عبد الفتاح السيسى والشعب المصرى والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة احتفال المولد النبوى الشريف، داعيًا المولى عز وجل أن ينعم على مصر بالاستقرار والتقدم والأمن.

وقال القصبي، إن الرسول الكريم جاء بالمحبة والتسامح والإنسانية واحترام الأديان و يجب علينا أن نقتدي به.

كانت الجمعية العمومية للمشيخة العامة للطرق الصوفية، أعلنت تأييدها لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة مقبلة.

جاء ذلك خلال انعقاد الجمعية العمومية السنوي برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية وشيخ مشايخها وبحضور الدكتور على جمعة رئيس قطاع الدعوة والدكتور محمد محمود أبو هاشم رئيس القطاع الصوفى ومشايخ الطرق الصوفية وقيادات العمل الصوفى بجمهورية مصر العربية، صرح بذلك أحمد قنديل المتحدث الرسمي.

وقال قنديل، إن الجمعية العمومية أعلنت تأييدها لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي تعبيرا عن الجهود التي بذلها خلال المرحلة السابقة وتقديرا وعرفانا للحفاظ على مقدرات البلاد ونشر الأمن والأمان.

وأوضح الدكتور عبد الهادى القصبى، أن إعلان الجمعية العمومية للمجلس الأعلى تأييدها لترشح الرئيس إنما هو عرفانا بالجميل لرجل أخلص فى مهمته.