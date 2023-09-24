وزيرة الهجرة تترأس إحدى لجان الاختبارات لاختيار المتقدمات لبرنامج تأهيل المصريات بالخارج.. تفاصيل

كتب- محمد أبو بكر:

ترأست سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إحدى لجان المرحلة الأخيرة للجان الخاصة لاختبار المتقدمات لبرنامج تأهيل المصريات بالخارج للقيادة، بحضور الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، وعدد من أعضاء الأكاديمية الوطنية للتدريب NTA، وتم اختبار عدد من المصريات من دول مختلفة من دول الخليج والدول الأوروبية.

وثمنت السفيرة سها جندي، التعاون المثمر بين وزارة الهجرة والأكاديمية الوطنية للتدريب، في إطار برنامج تأهيل المصريات بالخارج للقيادة، وما تقدمه الأكاديمية من برامج.

وأشارت جندي، إلى أن برنامج المصريات بالخارج برنامج متميز يتخرج منه العديد من الشخصيات القيادية، ويساهم في تبوأهن المناصب التنفيذية، وتؤهلهم بكل القدرات القيادية، و يتسم بالحداثة والبعد الوطني.

وأوضحت الوزيرة، أنها التقت عددًا من خريجات البرنامج، وتحدثن عن تميز هذا البرنامج مشيدين بالحكومة المصرية لدعمها المصريين في الخارج، رغم عدم وجودهم في مصر، ودعم المرأة المصرية في أي مكان توجد به.

وأكدت وزيرة الهجرة، أن البرنامج يعد انعكاسًا واضحًا لاهتمام الدولة المصرية بالمرأة المصرية فى الداخل والخارج، ورسالة مهمة تؤكد أن المرأة المصرية بالخارج لها دور فاعل وجب الاستفادة منه ودمجه فى ضوء جهود الدولة في الجمهورية الجديدة.

وتابعت موضحة، أنه يتم الترويج لبرنامج تدريب المصريات بالخارج، خلال لقائها بالجاليات المصرية في مختلف دول العالم ضمن مبادرة "ساعة مع الوزيرة"، والتي تلتقي فيها المصريين من مختلف دول العالم عبر الفيديو كونفرانس، ضمن استراتيجية وزارة الهجرة للتواصل المستدام مع المصريين بالخارج، والاستماع لمتطلباتهم واحتياجاتهم، والتعريف بجهود الدولة لصالحهم.

كما تابعت، أنها ستكون فرصة مهمة لدعوة السيدات المصريات المشاركات في هذه اللقاءات، مثمنة دور الأكاديمية ومديرها التنفيذي والتعاون المثمر والبَناء مع وزارة الهجرة.